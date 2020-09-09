Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла

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Устроившая скандал из-за детского кресла в такси мать попала на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Тюмени пассажирка устроила в такси скандал. Запись инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъём».
Судя по диалогу между участниками конфликта, женщина выбрала тариф «Экономный» для поездки с ребенком. Однако он по правилам местной организации-перевозчика не предусматривает наличие детского кресла. Об этом факте ей сообщил водитель такси и попросил покинуть салон автомобиля.
Но жительница Тюмени не увидела проблемы в отсутствии обязательного атрибута для перевозки малолетних пассажиров. Она отказалась покинуть такси, а потом и вовсе стала бить по сиденью на глазах у собственного ребенка.
Происшествия , Видео , Тюмень
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