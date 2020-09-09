Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла

Тюмени пассажирка устроила в такси скандал. Запись инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъём».

Судя по диалогу между участниками конфликта, женщина выбрала тариф «Экономный» для поездки с ребенком. Однако он по правилам местной организации-перевозчика не предусматривает наличие детского кресла. Об этом факте ей сообщил водитель такси и попросил покинуть салон автомобиля.

Но жительница Тюмени не увидела проблемы в отсутствии обязательного атрибута для перевозки малолетних пассажиров. Она отказалась покинуть такси, а потом и вовсе стала бить по сиденью на глазах у собственного ребенка.