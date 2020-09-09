Перенесшая выкидыш женщина убила беременную подругу

В городе Флорианополис, Бразилия , произошло чудовищное преступление. Местная жительница Розальба Гримм убила свою беременную подругу и вырвала из ее живота плод. Об этом сообщает Daily Star.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Инцидент произошел в конце августа. Гримм призналась, что заманила беременную подругу в гости и до смерти забила ее камнями. Флавия находилась на поздних сроках. Сама Гримм за несколько месяцев до преступления перенесла выкидыш.

Она также сообщила, что строила подобные планы еще двух беременных подруг, однако «проигнорировала» их, когда узнала, что те вынашивают мальчиков. Убийца же в результате выкидыша потеряла младенца женского пола.

Расправившись с Флавией, женщина лезвием вырезала плод из ее живота и повезла чудом выжившую девочку в больницу. Она заявила, что родила ребенка дома, но врачи усомнились в этом и вызвали полицию. Сейчас Гримм находится под стражей. Новорожденная, которую назвали Сесилией, находится на лечении в детской больнице Жоана де Гужман во Флорианополисе.

Отмечается, что в ужасном злодеянии преступнице помогал муж. Зульмиар Шистль помог спрятать тело и поддержал версию о «родах» своей жены, заявив в соцсетях о появлении на свет малышки.