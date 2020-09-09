Самолет продолжил путь без одного из пассажиров

Самолет японской авиакомпании Peach Aviation совершил внеплановую посадку из-за пассажира, который отказался соблюдать введенные на фоне пандемии коронавируса правила безопасности, а затем продолжил путь. Об этом сообщает NHK.

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Инцидент произошел на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту из Кусиро на острове Хоккайдо в Кансай на острове Хонсю. Согласно информации портала, один из путешественников отказался использовать средства индивидуальной защиты во время перелета, после чего его попутчики выразили свое недовольство и завязался конфликт.

В результате командир лайнера принял решение экстренно приземлиться в аэропорту Ниигаты, где нарушителя сняли с рейса. Спустя некоторое время самолет снова выдвинулся в путь и с опозданием на два часа и пятнадцать минут прибыл в пункт назначения.

Отмечается, что это первый в Японии случай внезапной посадки пассажирского самолета на внутреннем рейсе из-за того, что один из авиапассажиров не стал надевать защитную маску.