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Самолет внезапно приземлился и продолжил путь без одного пассажира

Lenta.ruиещё 2
55 минут назад
Самолет японской авиакомпании Peach Aviation совершил внеплановую посадку из-за пассажира, который отказался соблюдать введенные на фоне пандемии коронавируса правила безопасности, а затем продолжил путь. Об этом сообщает NHK.
Самолет продолжил путь без одного из пассажиров
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту из Кусиро на острове Хоккайдо в Кансай на острове Хонсю. Согласно информации портала, один из путешественников отказался использовать средства индивидуальной защиты во время перелета, после чего его попутчики выразили свое недовольство и завязался конфликт.
В результате командир лайнера принял решение экстренно приземлиться в аэропорту Ниигаты, где нарушителя сняли с рейса. Спустя некоторое время самолет снова выдвинулся в путь и с опозданием на два часа и пятнадцать минут прибыл в пункт назначения.
Отмечается, что это первый в Японии случай внезапной посадки пассажирского самолета на внутреннем рейсе из-за того, что один из авиапассажиров не стал надевать защитную маску.
7 сентября российский самолет, выполнявший рейс из Новосибирска в Якутск, совершил экстренную посадку в Братске. На борту самолета находилась сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева. Отмечается, что причина экстренной посадки стало плохое самочувствие одной из пассажирок.
Происшествия,Елена Афанасьева,
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