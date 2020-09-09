Двоих россиян похитили пираты

Пираты похитили двух российских моряков в Гвинейском заливе. Один из россиян был капитаном судна, другой — членом экипажа. Всего на борту было 18 человек, из них 11 филиппинцев, остальные граждане России . Большей части экипажа удалось скрыться от пиратов в специальном помещении.

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В Гвинейском заливе пираты вновь похитили российских моряков. В последнее время они это делают регулярно — раз в месяц. На этот раз были похищены двое россиян с борта рефрижераторного судна Water Phoenix. О преступлении сообщил нигерийский портал Nigerian Tribune.

Всего на борту было 18 моряков: 7 россиян и 11 филиппинцев. По данным издания, пираты захватили капитана судна и одного члена экипажа. Остальные 16 человек успели спрятаться в специально оборудованном помещении.

«Посольство проверяет информацию и работает с владельцами судна», — рассказал представитель посольства России в Нигерии ТАСС. Дипломаты проверяют данные о захвате именно российских граждан.

Ранее портал Dryad Global, который специализируется на вопросах безопасности на море, сообщил, что судно шло под флагом Либерии . Число пиратов, которые поднялись на борт, пока неизвестно.

Судно шло из нидерландского порта Эймейден. Согласно имеющимся данным, оно принадлежит компании, зарегистрированной в Германии, передает ТАСС. В то же время РИА «Новости» отмечает, что судно принадлежит нидерландской транспортной компании Seatrade Groningen.

В настоящее время Гвинейский залив, который протягивается от Сенегала на севере до Анголы на юге, является самым опасным регионом с точки зрения деятельности пиратов. За первый квартал этого года 45% случаев мирового пиратства пришлись на этот залив.

Это нападение, по сообщению Dryad Global, стало тринадцатым с начала года, которое было совершено в районе портового комплекса Лагоса.

В конце июля злоумышленники атаковали танкер Curacao Trader. Пираты напали в том же регионе — у берегов Нигерии. Были похищены 13 членов российско-украинского экипажа.

«На судне находились 19 членов экипажа, из них 13 членов экипажа похитили, остальные забаррикадировались, и пока они находятся в опасности», — рассказал агентству УНИАН начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко. По его словам, из похищенных — четверо граждан Украины.

Судно шло под флагом Либерии из порта Ломе (Того). Нападение было совершено в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса. Как отмечает портал по безопасности на море, на борт поднялись восемь вооруженных пиратов.

Британский портал Dryad Global обращал внимание читателей, что ранее пираты не совершали захваты заложников на столь удаленном расстоянии от берега.

Этот танкер способен перевозить как нефть, так и химвещества. Судно находилось в управлении компании Alison Management.

Больше, чем через месяц — 26 августа — в МИД России сообщили об освобождении российских моряков.

«24 августа в результате совместных усилий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских официальных властей и представителя судовладельца освобождены семь российских моряков», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Дипломаты отметили, что моряков после освобождения направили в нигерийский город Порт-Харкорт. Их физическое состояние удовлетворительное. Но им предстояло пройти медицинскую проверку перед отправкой на родину.

Уже 7 сентября они вылетели из Нигерии, сообщил ТАСС представитель посольства РФ в Нигерии.

Пираты нападают также и на рыболовные суда. Подобное нападение произошло в конце августа этого года в 95 морских милях к югу от порта Ломе (Того). Злоумышленники захватили судно и установили над ним свой контроль, сообщил Dryad Global.