Семья погибшего Захарова создаст фонд его памяти

«Фонд мы сделаем обязательно», — сказал Добровинский. По словам адвоката, потерпевшие надеются, что имя Сергея Захарова станет символом и позволит предотвратить преступления, аналогичные совершенному Ефремовым. «Тогда, может быть, какой-нибудь негодяй, садясь за руль в пьяном виде, вспомнит имя Сергея Захарова — и еще одна жизнь гражданина нашей страны будет спасена», — пояснил Добровинский.

8 сентября суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам тюрьмы. Также после выхода на свободу актер не сможет садиться за руль еще три года. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что защита обжаловала приговор.

Авария с участием автомобиля Михаила Ефремова произошла 8 июня. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров погиб. Ефремов сначала покаялся в содеянном, но затем заявил, что не помнит о произошедшем. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем. Во время следствия и суда Ефремов находился под домашним арестом.