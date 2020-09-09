Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым создаст фонд его памяти 

Lenta.ru 1 час назад
Семья погибшего Захарова создаст фонд его памяти
Фото: РИА Новости
Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, учредят фонд его памяти. Об этом заявил адвокат семьи Александр Добровинский эфире YouTube-шоу «Соловьев LIVE».

«Фонд мы сделаем обязательно», — сказал Добровинский. По словам адвоката, потерпевшие надеются, что имя Сергея Захарова станет символом и позволит предотвратить преступления, аналогичные совершенному Ефремовым. «Тогда, может быть, какой-нибудь негодяй, садясь за руль в пьяном виде, вспомнит имя Сергея Захарова — и еще одна жизнь гражданина нашей страны будет спасена», — пояснил Добровинский.

8 сентября суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам тюрьмы. Также после выхода на свободу актер не сможет садиться за руль еще три года. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что защита обжаловала приговор.
Авария с участием автомобиля Михаила Ефремова произошла 8 июня. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров погиб. Ефремов сначала покаялся в содеянном, но затем заявил, что не помнит о произошедшем. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем. Во время следствия и суда Ефремов находился под домашним арестом.
Последние новости
Маск потерял миллиарды долларов Маск потерял миллиарды долларов Ефремова посадили на восемь лет за смертельное ДТП на Садовом кольце Ефремова посадили на восемь лет за смертельное ДТП на Садовом кольце Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России
Комментарии
Происшествия , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван новый фаворит Путина
Назван новый фаворит Путина