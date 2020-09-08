Задержан замминистра энергетики 

Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила об обысках у замминистра энергетики Анатолия Тихонова, заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) министерства Игоря Кожуховского и других чиновников Минэнерго России

Обыски в квартирах и рабочих кабинетах руководства Минэнерго проводили сотрудники СКР и управления «П» (промышленность) службы экономической безопасности ФСБ

По информации издания, обыски проведены в рамках следственных действий по делу о хищениях в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы.

Программа была утверждена в 2014 году и предусматривала финансирование мероприятий по разработке государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Реализацией программы занималось ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА). Оно получило субсидии от Минэнерго в размере 968 млн рублей, часть из которых и была впоследствии, по версии ГСУ СКР и ФСБ, похищена.

После обысков замминистра Анатолий Тихонов был доставлен на допрос. Игорь Кожуховский остался дома — он проходит амбулаторное лечение от коронавируса.