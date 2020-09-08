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Задержан замминистра энергетики 

Вероника Полынина 32 минуты назад
Задержан замминистра энергетики
Фото: РИА Новости
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила об обысках у замминистра энергетики Анатолия Тихонова, заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) министерства Игоря Кожуховского и других чиновников Минэнерго России.
Обыски в квартирах и рабочих кабинетах руководства Минэнерго проводили сотрудники СКР и управления «П» (промышленность) службы экономической безопасности ФСБ.
По информации издания, обыски проведены в рамках следственных действий по делу о хищениях в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы.
Программа была утверждена в 2014 году и предусматривала финансирование мероприятий по разработке государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Реализацией программы занималось ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА). Оно получило субсидии от Минэнерго в размере 968 млн рублей, часть из которых и была впоследствии, по версии ГСУ СКР и ФСБ, похищена.
После обысков замминистра Анатолий Тихонов был доставлен на допрос. Игорь Кожуховский остался дома — он проходит амбулаторное лечение от коронавируса.
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Происшествия , Анатолий Тихонов , Игорь Кожуховский , ФСБ , СКР , Минэнерго , Газета "Коммерсантъ" , ИТАР-ТАСС
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