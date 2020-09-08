Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семейная пара из Саратова устраивала сексуальные оргии с собственным сыном 

Новости Саратова 4 часа назад
Пара россиян устраивала секс-оргии с сыном
Фото: ТАСС
Стали известны подробности дела семьи извращенцев-педофилов, которые много лет насиловали собственного сына в Ленинском районе Саратова. Пресс-релиз об уголовном деле разослала пресс-служба регионального следственного управления.
С ноября 2012 по мая 2015 года 34-летний мужчина неоднократно вступал в половую связь со своим пасынком, которому на тот период было от девяти до 12 лет. Мать мальчика — 44-летняя жительница Саратова, сама приводила сына в постель мужа.
Следователям также удалось выяснить, что женщина и сама вступала со своим ребенком в интимные отношения, что серьезно отразилось на психике мальчика.
Также выяснилось, что с января 2016 года по октябрь 2016 года обвиняемый мужчина встречался с девушкой 2000 года рождения и занимался с ней сексом.
Суд приговорил мужчину к 20 годам колонии строго режима, женщина получила 13 лет колонии общего режима.
Эта история похожа на историю мальчика, ставшего такой же жертвой многолетнего сексуального насилия со стороны матери и отчима — Антона и Елены Пушкиных. Не сумев пережить случившееся, ребенок покончил с собой.
Видео дня. Бари Алибасов отказался общаться с Федосеевой-Шукшиной
Новости Саратова: последние новости
Объявленного в розыск за поддельные права житель Дагестана задержали в Саратове Объявленного в розыск за поддельные права житель Дагестана задержали в Саратове Муж с женой несколько лет насиловали несовершеннолетнего сына Муж с женой несколько лет насиловали несовершеннолетнего сына Девочка-подросток из Саратова совершила непоправимый поступок Девочка-подросток из Саратова совершила непоправимый поступок
Комментарии 7
Происшествия , Елена Пушкина , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о заговоре против Путина
Стало известно о заговоре против Путина
Франция атаковала С-400 в Крыму
Франция атаковала С-400 в Крыму
Назван новый фаворит Путина
Назван новый фаворит Путина
«За рулем джипа сидел не Михаил Ефремов, а женщина»
«За рулем джипа сидел не Михаил Ефремов, а женщина»
Видео
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
01:13
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
Происшествия
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
01:15
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
00:26
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
00:19
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
В мире Происшествия
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
01:18
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
Шоу-бизнес Общество
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
01:25
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей состояния Навального
01:19
Появилось видео подробностей состояния Навального
Происшествия
Появилось видео падения параплана в Москве
02:15
Появилось видео падения параплана в Москве
Происшествия
Нападение курьеров на подростков попало на видео
02:36
Нападение курьеров на подростков попало на видео
Происшествия
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
01:30
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение