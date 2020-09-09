Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Соседка историка Соколова считает, что он бил Ещенко перед убийством 

РИА Новости и ещё 10 2 часа назад
Соседка Соколова: он бил Ещенко перед убийством
Фото: РИА Новости
Соседка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, считает, что историк бил девушку незадолго до убийства, следует из оглашенных в суде ее показаний.

"Седьмого ноября 2019 года я пришла поздно и стала слышать ссору в соседней квартире, где жил Соколов. Вся ссора строилась на том, что Соколов куда-то не хотел отпускать Ещенко, она оскорбила его, и он не мог успокоиться, стал избивать ее", — зачитала показания Ангелины Вольской следствию гособвинитель.

Соседка засвидетельствовала, что Ещенко сообщила Соколову, что куда-то собирается, а он очень нервничал и не хотел отпускать ее.

"Девушка отвечала тихо. Затем я услышала шум, а потом женский плач, девушка говорила: я тебе столько измен прощала, только не трогай, пожалуйста", — также говорится в показаниях Вольской.

Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
Последние новости
Стало известно о реакции жены Ефремова на приговор Стало известно о реакции жены Ефремова на приговор Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы Джигурда прокомментировал приговор Ефремову Джигурда прокомментировал приговор Ефремову
Комментарии
Происшествия , Гражданская война , Убийство , Историк-убийца , Олег Соколов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо место отбывания наказания Ефремова
Названо место отбывания наказания Ефремова
Куценко отреагировал на приговор Ефремову
Куценко отреагировал на приговор Ефремову
«Вот они и поделили Украину на три части»
«Вот они и поделили Украину на три части»
В доме Легкоступовой обнаружили два трупа
В доме Легкоступовой обнаружили два трупа
Видео
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
00:25
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
Шоу-бизнес
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
01:32
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
Происшествия
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
00:49
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
В мире Политика
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
00:09
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
01:26
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
Происшествия Пожары
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
00:51
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
Армия
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
00:18
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
Происшествия
Появилось видео землетрясения в Лондоне
01:16
Появилось видео землетрясения в Лондоне
Происшествия
Сожжение санкционных продуктов попало на видео
01:00
Сожжение санкционных продуктов попало на видео
Происшествия
Поезд метро «Москва-2020» попал на видео
06:30
Поезд метро «Москва-2020» попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение