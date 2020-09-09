Соседка Соколова: он бил Ещенко перед убийством

Соседка Олега Соколова , обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, считает, что историк бил девушку незадолго до убийства, следует из оглашенных в суде ее показаний.

"Седьмого ноября 2019 года я пришла поздно и стала слышать ссору в соседней квартире, где жил Соколов. Вся ссора строилась на том, что Соколов куда-то не хотел отпускать Ещенко, она оскорбила его, и он не мог успокоиться, стал избивать ее", — зачитала показания Ангелины Вольской следствию гособвинитель.

Соседка засвидетельствовала, что Ещенко сообщила Соколову, что куда-то собирается, а он очень нервничал и не хотел отпускать ее.

"Девушка отвечала тихо. Затем я услышала шум, а потом женский плач, девушка говорила: я тебе столько измен прощала, только не трогай, пожалуйста", — также говорится в показаниях Вольской.

Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.