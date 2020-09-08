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Опека забрала детей у россиянки из-за беспорядка в квартире 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Опека забрала детей у россиянки из-за беспорядка
Фото: Айша Репнякова
Опека Екатеринбурга отобрала двух детей у матери-одиночки Айши Репняковой из-за беспорядка в квартире. Об этом россиянка рассказала URA.RU.
В разговоре с изданием женщина предположила, что в соцслужбы пожаловался ее престарелый отец, с которым у нее сложные отношения. Соцработники и полицейские пришли с проверкой, когда родительницы не было дома. Они сфотографировали беспорядок и оштрафовали женщину на 500 рублей. После этого она убралась в жилище, и спустя две недели опека вернулась. «Я думала — с проверкой. А они, не сделав снимков, как все изменилось, просто забрали детей с собой. Еще и отругали, что я их не успокаивала, когда они плакали», — сказала Репнякова.
Инцидент произошел в сентябре 2019 года. В декабре суд ограничил женщину в родительских правах, больше полугода она пытается опротестовать это решение. Все это время 9-летняя дочь и 14-летний сын живут в детском реабилитационном центре. Мать навещает их три-четыре раза в неделю. Она отметила, что в учреждении ее детей травят.
Семейный детский психолог Елена Кондрашкина сообщила URA.RU, что квартира семьи, действительно, была захламлена, и там давно не было ремонта. Однако других причин для изъятия не было: женщина не пьет, заботится о детях, не применяет силу, работает почтальоном за 20 тысяч рублей.
В конце мая опека изъяла четырех из пяти детей у супружеской пары в Орловской области, потому что те жили в разваливающимся доме. Поводом для изъятие стало обращение в соцслужбы местных чиновников, у которых родители попросили помощи в улучшении жилищных условий. Позднее детей временно передали бабушке, пока в доме не будет сделан ремонт.
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Комментарии 1
Происшествия , Общество , Елена Кондрашкина , РИА Ura.ru
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