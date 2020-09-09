Для краш-теста авторы видео приобрели ВИС-234900-60-220, «фургон промтоварный с боковой дверью», за 756 тысяч рублей. По словам эксперта «Авторевю», у водителя фургона Сергея Захарова , погибшего в ДТП, практически не было шансов выжить, даже если бы он был пристегнут.

«Там скорость и масса джипа были такими большими, что передняя стойка кузова практически сомкнулась с центральной стойкой и водителя буквально раздавило», — рассказал после получения результатов краш-теста журналист «Авторевю» Сергей Знаемский.

Он добавил, что вылететь через переднее стекло водитель не мог, так как сработала подушка безопасности. Также сообщается, что если бы водитель был за рулем другого автомобиля, то мог бы выжить.

Создатели ролика отметили, что у них не было цели выступать в роли адвокатов или прокуроров. По их словам, вазовские инженеры впервые наблюдали за ударом по методике ARCAP неофициально, а также «наотрез отказываясь от любых комментариев».

После теста педали фургона сместились почти на 25 сантиметров назад и на 10 сантиметров вверх, что ведущий назвал «очень плохим показателем». ВИС получил ноль баллов за защиту нижней части ног. Руль уехал назад на практически на 16 сантиметров, также произошла сильная деформация кузова. Знаемский отметил, что это из-за особенностей машины, в которой есть лишь передняя половина кузова, принявшая весь удар на себя.

Данные с манекена показали, что водитель, пристегнутый ремнем безопасности, при ударе такой силы мог остаться жив. Однако, у него могли быть переломаны ноги и грудная клетка. Автомобиль не сохранил жизненное пространство внутри кузова и получил 3,7 балла из 16 возможных и одну звезду из четырех.

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам тюрьмы. Также после выхода на свободу актер не сможет садиться за руль еще три года. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что защита обжаловала приговор.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Ефремов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, погиб.