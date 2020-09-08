Племянница Ефремова обрушилась на родных Захарова

"Михаил Олегович Ефремов — благочестивый, умный, добрейший, гениальный, в конце концов, человек", — выразила мнение актриса. При этом она назвала его кормильцем, у которого трое несовершеннолетних детей, "в отличие от детей погибшего (Сергея. — прим. ред.) Захарова".

"С погибшим тоже все как-то странно… И год рождения определить не могут, и с родственниками не пойми что… Они, кстати, на Мальдивы уехали. Отдохнуть", — заявила Ефремова.

По ее словам, в деле "нет ни одного вменяемого доказательства вины" артиста.

"С самого начала в этой жуткой истории слишком много темных пятен, правонарушений, некомпетентностей, профанации, а так же издевательства и травли", — утверждает Ефремова.

Актриса также выразила мнение, что Ефремов признал свою вину в суде из-за того, что "устал".

"Мой дядя самых честных правил", — добавила она.

Дело Ефремова

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.