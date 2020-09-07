В Минске нашли мертвым футбольного фаната 

«Телесные повреждения были. На голове гематома, на бороде как будто куски кожи вырваны. Пальцы сбиты, костяшки сбиты на руках. Нога как-то перекручена — как будто сломана. Грязная одежда… Похоже, что была драка или что-то такое», — рассказал двоюродный брат погибшего Александр.