Оправданного убийцу гея снова будут судить

Москве состоится новое рассмотрение дела ростовчанина, напавшего на мужчин гомосексуальной ориентации в людном месте — одного из них он убил ножом, второй пострадавший получил царапины. Суд присяжных посчитал эти факты недостаточными для обвинения в убийстве и оправдал мужчину. Теперь список тех, кто будет рассматривать дело вновь, будет изменен — всех будут проверять на нейтральное отношение к геям.

Мосгорсуд отменил оправдательный приговор злоумышленнику, в прошлом году напавшему с ножом на мужчин гомосексуальной ориентации на Курском вокзале. Один из них позже скончался. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«7 сентября 2020 Московский городской суд отменил приговор Басманного районного суда города Москвы с участием присяжных заседателей от 7 февраля 2020 в отношении Бережного А. Б. Уголовное дело передать на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии предварительного слушания», — указано в сообщении.

Трагедия, виновником которой стал 38-летний житель Ростова-на-Дону Антон Бережной, произошла в ночь на 29 июня 2019 года перед главным входом в здание Курского вокзала. Обвиняемый напал на двух мужчин нетрадиционной ориентации с ножом, параллельно оскорбляя их.

«Были выкрики: «П*****сы, сволочи». И агрессия. С большой вероятностью это связано с ориентацией. Мы были в повседневной одежде. Как вариант, человек следил за нами. Мы шли от ночного клуба», — сообщил один из потерпевших «Дождю».

В результате лезвие вошло 47-летнему Роману Едалову прямо в сердце. Его партнер Евгений Ефимов отделался шоком и царапинами.

«Одному из мужчин, Евгению, удалось выжить — удар ножом пришелся по касательной и оставил лишь царапину. Второй мужчина, Роман, скончался на месте», — рассказал «Медиазоне» пресс-секретарь ЛГБТ-группы «Стимул» Сергей Романовский.

Нападавшему было предъявлено обвинение в убийстве по части 1 статьи 105 УК и побоях по статье 116 УК. Позже он частично признал вину и сказал, что убил Едалова ненамеренно. По его словам, мужчина «упал на нож», уточнил Романовский.

Однако впоследствии, в феврале 2020 года, первая статья отпала по решению суда присяжных. Тогда же Бережного освободили в здании суда, так как назначенный срок приговора — год и 11 месяцев — он уже отсидел в следственном изоляторе

«Присяжные посчитали, что, видимо, преступление совершило какое-то другое лицо. В соответствие с законом, они отвечают на три вопроса: имело ли место деяние, совершил ли его подсудимый и виновен ли подсудимый. На второй вопрос присяжные ответили: «нет, не подсудимый», соответственно, вопрос о виновности отпадает», — пояснил защитник потерпевших Артем Лапов.

Тем не менее, апелляцию на решение суда подали и прокурор, и представитель потерпевших. Дело вызвало общественный резонанс и теперь будет пересмотрено с новым составом присяжных, которых заранее проверят на нейтральное отношение к представителям сексуальных меньшинств.

Ранее гей-активист Александр Рахманов и его молодой человек Роман также заявили о намерении обратиться в полицию с жалобой на пожилую москвичку, которая долгое время пыталась выжить их из съемной квартиры в центре столицы.

Как рассказывал Рахманов «Газете.Ru», при заселении их сразу предупредили о необычной соседке — ветеране Великой Отечественной войны. Она неоднократно требовала от собственницы, чтобы та заселила себе в квартиру семейную пару. Однако ее ожидания разошлись с реальностью.

«Через пару дней после того, как мы заселились, она начала сначала просто долбить нам в дверь, потом заклеивала звонок, долго шаркала возле нашей квартиры. Видимо, надеялась, что мы передумаем и съедем», — сообщил Рахманов «Газете.Ru».

По словам собеседника издания, самое интересное началось после того, как пожилая женщина заметила у них маникюр.

«Ей пришло осознание, что мы геи, и она прошлась по всем жителям подъезда — сообщила эту новость. Попросила консьержа вызванивать ее каждый раз, когда мы проходим по лестнице, чтобы она могла выбегать и орать на нас», — отметил Рахманов.

Выселить незваных соседей женщина пыталась и при помощи полиции — за месяц сотрудники МВД приезжали к ним около пяти раз. После того, как и это не помогло, женщина перешла к порче имущества.

«Она начала портить нам дверь — обсыпала ее мукой. Потом обвесила весь тамбур иконами, чеснок положила и как-то раз харкнула нам на дверь. Когда я начал с ней говорить, она сообщила, что будет плевать еще больше и вообще таких, как мы, надо расстреливать», — сообщал Рахманов «Газете.Ru».

Председатель комиссии по юридической безопасности МОО Ассоциации юристов России Алексей Гавришев тогда пояснил «Газете.Ru», что в действиях пенсионерки прослеживаются признаки административного правонарушения по статье об унижении чести и достоинства другого лица, выраженном в неприличной форме. Он также посоветовал пострадавшим обратиться в мировой суд за защитой своих прав и интересов.