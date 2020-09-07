«Лучше бы он умер в аварии, которую устроил»

Врач-кардиолог, главный врач одной из московских больниц телеведущий, радиоведущий и общественный деятель Александр Мясников рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», что он думает о поведении актера Михаила Ефремова после совершения им преступления:

— Мне горько все это видеть и слушать. Все, что там делается — унизительно наблюдать. Ни в какое раскаяние Ефремова я не верю. Он просто не мужчина. Ефремов — трус и подлец!

Врач заметил, что в жизни может случиться разное, и некоторые люди, не желая, казалось бы, того, совершают преступления. Беду, по словам Мясникова, люди должны встречать лицом, и отвечать за сделанное. Собеседник «Вечерней Москвы» указал на страх актера и его неподобающее поведение:

— Он пытался спрятаться, постоянно лгал. Он заявил, что, якобы, ничего не помнит. Я не верю ему. Ефремов хотел «отмазаться», у него не вышло, тогда он, в надежде получить послабление, решил «сознаться» —вдруг судья зачтет?

Кардиолог с горечью констатировал, что лучшим для народного артиста было бы — умереть в аварии, которую он устроил. Александр Мясников предположил, что в этом случае от известного артиста «хоть что-то осталось бы — он сохранил бы часть своего достоинства». По словам телеведущего, Михаил Ефремов последующим поведением полностью уничтожил себя.

— Если бы этот человек жил во время Великой Отечественной, и угодил в лапы фашистам, он стал бы с ними сотрудничать, — заявил он.

Доктор Мясников резюмировал, что за подлое поведение и трусость он дал бы Михаилу Ефремову максимально возможное наказание.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров . За рулем иномарки, которая выехала на полосу встречного движения и спровоцировала ДТП, предположительно, был Михаил Ефремов.

Экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Суд начал рассматривать уголовное дело Ефремова 5 августа. По словам его адвоката Эльмана Пашаева, актер изменил свое отношение к делу о ДТП и не признает вину после осознания некоторых деталей происшествия.

Во вторник, 11 августа, артисту стало плохо на очередном заседании суда. Ефремова увезли в тяжелом состоянии и положили в реанимацию. У него диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу, позднее медики подтвердили инсульт у актера.

Ефремова выписали из больницы 15 августа. В ходе последующих судебных заседаний несколько свидетелей заявили, что Ефремов был за рулем в момент ДТП.