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«Наташа подала признаки жизни, и он еще выстрелил в нее» 

Артём Кульша 28 минут назад
«Наташа подала признаки жизни, и он еще выстрелил в нее»
Фото: соцсети
Житель Екатеринбурга Алексей Александров, уктусский стрелок, сделал контрольные выстрелы обеим жертвам. Об этом сообщает «Екатеринбург Онлайн».
Уктус, как сообщал «Рамблер», — район Екатеринбурга. Некоторое время назад на его территории Александров убил двух девушек. Сегодня мать одной из них Алина Солтанова и ее адвокат Дмитрий Ушаков рассказали «Екатеринбургу Онлайн», что убийца дал показания следователям.

«Рассказывал даже больше, чем от него просили. Еще и волновался, как бы ничего не забыть», — сообщил юрист.

По его словам, стрелок рассказал о том, что никто, кроме него, не мог знать. По словам Солтановой, Александров рассказал о том, в какую из девушек выстрелил первой, а также о том, что сделал контрольный выстрел одной из них, отсчитав шесть секунд после первого выстрела.

«А Наташа, когда он оттаскивал ее, подала признаки жизни, и он еще два раза выстрелил в нее», — добавила она.

Ушаков рассказал, что Александров признался, что не был знаком со своими жертвами, а на преступление пошел, следуя разработанной им программе возмездия — за четыре тысячи обид, нанесенных ему ранее другими людьми, должны умереть четыре человека.
Комментарии
Происшествия , Дмитрий Ушаков , Алексей Александров , Екатеринбург
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