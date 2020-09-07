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Появилось видео распыления газа в Минске 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Минске продолжаются протесты в связи с прошедшими выборами президента Республики Беларусь. 6-го сентября митингующие собрались возле Дворца независимости. Силовики ждали эту акцию и основательно подготовились к разгону протестующих. В арсенале представителей власти были водометы, шумовые гранаты, колючая проволока, автозаки и многое другое. Силовики выставили кордон на подступах к площади и к резиденции президента. Протестующие к этим местам так и не попали. В какой-то момент кто-то распылил в толпе перцовый баллончик. В МВД Белоруссии заявили, что их сотрудники точно ничего не распыляли.
Ближе к вечеру начались задержания.
Происшествия , Видео , МВД , Минск
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