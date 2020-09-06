ЧП на российском курорте: туристов массово эвакуировали

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"В 18:54 диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном по адресу: город Геленджик, улица Революционная. Установлено, что в подсобном помещении произошел пожар. Площадь пожара составляет около 15 кв. м. Проведена эвакуация, выведено 400 человек", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 19:16 пожар потушили. Пострадавших нет.

В социальной сети Instagram на официальной странице отеля "Kempinski Геленджик", который находится по этому адресу, сообщается, что в воскресенье произошло "задымление в техническом помещении отеля".