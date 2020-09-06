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Из отеля в Геленджике по пожарной тревоге эвакуировали 400 человек 

ТАСС и ещё 2 46 минут назад
ЧП на российском курорте: туристов массово эвакуировали
Фото: РИА Новости
Пожар произошел в здании на улице Революционная в Геленджике, из него эвакуировали около 400 человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в воскресенье.

"В 18:54 диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном по адресу: город Геленджик, улица Революционная. Установлено, что в подсобном помещении произошел пожар. Площадь пожара составляет около 15 кв. м. Проведена эвакуация, выведено 400 человек", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 19:16 пожар потушили. Пострадавших нет.
В социальной сети Instagram на официальной странице отеля "Kempinski Геленджик", который находится по этому адресу, сообщается, что в воскресенье произошло "задымление в техническом помещении отеля".

"Незамедлительно была вызвана пожарная бригада. Все гости отеля и сотрудники были эвакуированы", — говорится в сообщении.

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Происшествия , МЧС , Геленджик , Краснодарский Край
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