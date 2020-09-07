Двое детей утонули в реке в Чечне 

"На окраине Гудермеса во время купания в реке Сунжа утонули два брата 2007 и 2009 года рождения. Мальчики купались в месте, не предусмотренном для купания и без надзора взрослых. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям родителей", — говорится в сообщении.