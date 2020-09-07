Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье устраняют последствия тайфуна «Майсак» 

RT на русском и ещё 19 1 час назад
В Приморье устраняют последствия тайфуна «Майсак»
Фото: Администрация Приморского края/АО «ДРСК»
В Приморье ведутся работы по устранению последствий тайфуна «Майсак», ударившего по региону 3 сентября.
Как сообщает ИА PrimaMedia, активная работа продолжается в наиболее пострадавших муниципалитетах — Хасанском и Надеждинском районах. Здесь ремонтируют кровли и дорожное покрытие, убирают поваленные деревья и восстанавливают электроснабжение.
В воскресенье, 6 сентября, ход ремонтных работ в Надеждинском районе проинспектировал глава региона Олег Кожемяко.
Ранее стало известно, что тайфун «Хайшен» приближается к Приморскому краю стремительнее, чем прогнозировали ранее, о чём сообщил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
Видео дня. Ксению Бородину осудили за микрошорты
RT на русском: последние новости
Росгвардия и казаки привлечены к поиску туристов в горах Сочи Росгвардия и казаки привлечены к поиску туристов в горах Сочи Группа туристов с восемью детьми пропала в горах в Сочи Группа туристов с восемью детьми пропала в горах в Сочи В Нижнем Новгороде рассказали об обнаружении останков десяти человек В Нижнем Новгороде рассказали об обнаружении останков десяти человек
Происшествия , Погода , Виктор Чулков , Олег Кожемяко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предложено решение дефицита воды в Крыму
Предложено решение дефицита воды в Крыму
Жена Брилёва получила британское гражданство
Жена Брилёва получила британское гражданство
По стопам Крыма: ЛНР откажется от воды Украины
По стопам Крыма: ЛНР откажется от воды Украины
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Видео
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
01:32
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
Происшествия
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
00:52
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
Происшествия
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
00:36
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
01:13
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
Происшествия
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
00:20
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
Происшествия
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
25:24
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
Армия
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
00:49
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
Происшествия
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
01:08
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
Происшествия
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
01:19
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
Происшествия
Появилось видео распыления газа в Минске
02:42
Появилось видео распыления газа в Минске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение