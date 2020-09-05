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Семеро священников спасли тонущего в озере мужчину 

Lenta.ru 54 минуты назад
Семеро священников спасли тонущего в озере мужчину
Фото: wikipedia.org
В США семеро священников спасли мужчину, тонувшего в холодных водах озера Джордж после того, как он выпал из лодки. Об этом случае рассказывает издание Daily Mail.
Джимми Макдональд плыл на лодке и делал фотографии на камеру своего нового телефона, когда нечаянно упал в воду. Мужчина попытался залезть в нее, однако она перевернулась. Он держался за нее, чтобы оставаться на плаву.

«Я увидел, что берег слишком далеко и не был уверен, что мне удастся до него добраться», — вспоминает Джимми.

Смирившись с неизбежностью, он стал молиться.
Помощь мужчине пришла в виде семи священников, наслаждающихся поездкой на плавучем пабе. Как рассказал капитан Грег Барретт, один из служителей церкви услышал крики Джимми о помощи. Мужчине бросили спасательный круг и подняли из воды. Очевидцы назвали произошедшее божественным вмешательством, ведь, как оказалось, Джимми излечился от наркозависимости. Сам он призывает всех надевать спасательные жилеты и проверять их перед плаванием, чтобы предотвратить подобные инциденты.
Ранее сообщалось, в английской деревне Стайтес, графство Северный Йоркшир, мальчик спас тонущего в море ребенка. Несмотря на то что пострадавший наглотался воды, он своевременно получил необходимую помощь и полностью пришел в себя.
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Происшествия , США
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