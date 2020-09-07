Разработчик «Новичка» оценил выход Навального из комы

Выход Алексея Навального из комы подтверждает тот факт, что его состояние не связано с попаданием в его организм веществ из группы «Новичок». Об этом заявил один из разработчиков «Новичка», российский ученый Леонид Ринк , передает РИА Новости.

«Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз (сужение зрачка — прим. «Ленты.ру») был бы все равно. Здесь таких симптомов не было», — отреагировал Ринк.

Кроме того, ученый подчеркнул, что «Новичок» разрабатывался как полная альтернатива ядерному оружию, в связи с чем вещество имеет стопроцентную летальность.

Ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что состояние Навального могло быть вызвано пятью причинами: диетами, алкоголем, стрессом, перегревом и даже пропуском завтрака.

«Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака», — подчеркнул врач.

2 сентября в правительстве ФРГ впервые рассказали, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». Берлин призвал российское правительство отреагировать на эти данные. Москва же ждет ответа на запрос в немецкую прокуратуру. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в инциденте с российским блогером Алексея Навального нет криминала.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. В первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине.