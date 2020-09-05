На вокзале Красноярска задержали мужчину с полной сумкой костей. Изначально злоумышленник представился служителем церкви, перевозящим мощи святого старца. Позже ему пришлось признаться сотрудникам полиции, что кости из могил он выкапывал специально: он зарабатывал, продавая их как останки святых.

В Красноярске задержан мужчина, который выкапывал кости из могил и продавал их как мощи святых. Об этом в Instagram рассказала местный адвокат Екатерина Калядина.

По словам защитницы, необычного пассажира задержали 31 августа на местном вокзале, когда тот направлялся в Санкт-Петербург . Интерес сотрудников полиции вызвала сумка мужчины, в которой сканер высветил человеческие кости и череп.

«Мужчину задержали, проводили в караульное помещение. Он открыл сумку, а там череп и кости, причем от разных людей — это было очевидно, так как останки тел повторялись», — написала Калядина.

Сам 45-летний мужчина сходу заявил правоохранителям, что кости являются мощами преподобного старца Даниила Саянского — их он якобы нашел в старинном захоронении в городе Северо-Енисейске, когда убирался на кладбище.

Позже у задержанного появилась новая версия: он заявил, что вез останки как пособия для продажи в медицинские вузы. В результате кости были изъяты и направлены на экспертизу. Сам мужчина позже признался, что выкапывал их специально для продажи, так как мощи пользовались спросом.

«Провели исследования, выяснилось, что мужчина в Енисейске раскапывал могилы, собирал останки и продавал их в Питере как святые мощи», — сообщила адвокат.

Она представляет интересы компании по обеспечению транспортной безопасности на железнодорожных вокзалах Красноярского края.

Правоохранители провели проверку по факту произошедшего и возбудили в отношении мужчины уголовное дело. Расследование дела продолжается.

В мае 2020 года, медицинские работники приняли решение о продолжении принудительного лечения Анатолия Москвина , задержанного ранее за раскапывание могил и изготовление кукол из тел умерших людей. Осенью 2018 года врачи планировали перевести его на амбулаторное лечение. Для этого были проведены повторные экспертизы, однако, к тому моменту, когда появились их окончательные результаты, медики успели изменить свое мнение.

«Была проведена еще одна экспертиза параллельно комплексной, и врачи по ее итогам решили, что его пока еще рано отпускать. Когда они решат, что Анатолию Москвину все-таки уже пора на домашнее лечение — снова подадут ходатайство. А пока судебное производство прекращено по просьбе врачей», — рассказывала «КП Нижний Новгород» его адвокат Виолетта Волкова.

Шесть лет назад Ленинский районный суд Нижнего Новгорода вынес постановление об избрании для Анатолия Москвина принудительных мер медицинского характера в виде заключения в психиатрический стационар общего типа. Экспертиза тогда признала его невменяемым: у него было обнаружено психическое расстройство — шизофрения параноидальной формы.

Согласно данным следствия, в 2010-2011 годах мужчина раскапывал могилы девочек, скончавшихся в возрасте от 3 до 12 лет, на кладбищах Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Как установили правоохранители, он извлекал из гробов их тела и мумифицировал при помощи солевого раствора. В общей сложности бывший ученый надругался более чем над 30 трупами.

При этом одно из тел, принадлежавшее 8-летней девочке, Москвин перенес к себе в квартиру, одел в женскую одежду и хранил до того момента, пока ее не нашла полиция. В квартире подозреваемого также были обнаружены фотографии и таблички с надгробий, инструкции по изготовлению кукол, карты-схемы расположения мест захоронений.

В ходе расследования сам Москвин признался следователям, что изготавливал мумии из-за того, что хотел иметь дочь. Однако из-за маленькой зарплаты органы опеки не позволяли ему удочерить сироту, поэтому он решил исправить ситуацию иным способом.

«Тех «детей», которые мне нравились, я воскрешал и общался с ними, — рассказал Москвин журналистам после задержания. — У нас был отряд со своим лидером и антилидером, был собственный язык. Я пел «детям» песни, читал сказки, включал мультики и устраивал праздники».

В том случае, если Москвин терял интерес к мумиям, он закапывал их обратно. С другими проводил эксперименты — некоторым вставлял в тела музыкальные шкатулки, чтобы они могли говорить.

При этом родители ученого, проживавшие с ним в одной квартире, не подозревали, из чего были сделаны куклы. По словам его матери, они также регулярно показывали их гостям, в то время как Москвин всегда предупреждал одну своих любимых мумий, сидя в другой комнате: «Маша, познакомься, это тетя. Не бойся ее».

По данным МВД РФ, личность Москвина достаточно известна в научных кругах. В свое время он закончил аспирантуру одного из ведущих вузов по специальности «кельтология», когда-то вел преподавательскую деятельность.