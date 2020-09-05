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Полиция в Красноярске задержала мужчину с сумкой с человеческими останками 

News.ru и ещё 2 47 минут назад
Мужчину в РФ задержали с человеческими останками
Фото: ТАСС
На территории железнодорожного вокзала в Красноярске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину с сумкой, в которой лежали человеческие останки.
Обнаружить кости удалось благодаря сканерам для осмотра багажа, установленным во время Универсиады. Адвокат Екатерина Калядина сообщила, что инцидент на вокзале произошёл ещё 31 августа. Сотрудников вокзала смутило содержимое сумки мужчину, увиденное на сканере. Они вскрыли багаж и обнаружили там кости.
После этого мужчину увели в караульное помещение, полицейские взяли его под стражу. Позднее выяснилось, что кости принадлежали разным людям.

Провели исследования, выяснилось, что мужчина в Енисейске раскапывал могилы, собирал останки и продавал их в Питере как святые мощи. Задержанный представился батюшкой, — цитирует Калядину портал NGS24.Ru.

Адвокат добавила, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело.
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Происшествия , Криминал , МВД , Новосибирский городской сайт , Красноярск
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