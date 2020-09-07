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В трех школах Курской области выявили коронавирус 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
В трех школах Курской области выявили коронавирус
Фото: Курские известия
В трех школах Курской области на прошлой неделе были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, сообщили в правительстве области.

«Это произошло в 11 классе школы 25 города Курска, у 1 ученика был выявлен COVID-19, в 9 классе Дьяконовской школы Октябрьского района коронавирус был выявлен у учителя. Роспотребнадзор приступил к расследованию. Сейчас эти классы уже переведены на дистанционное обучение. Проводится усиленная дезинфекция помещений, у всех, кто контактировал с заболевшими, будет взят тест на коронавирус. Мы эту ситуацию контролируем с комитетом здравоохранения. Также 1 случай есть в курчатовской школе», — передает издание «Курские известия» слова замгубернатора Александр Чуркин на оперативном совещании администрации Курской области.

Напомним, в сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 4729 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 23,6% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 1030690 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 843277 человек, из них 2328 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 51 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 17 871 человек. Накануне, 6 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5195. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 10.
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Происшествия , Александр Чуркин , Роспотребнадзор , Курск , Курская Область
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