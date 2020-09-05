Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму» 

Мне этот инсценированный суицид, как другу, очень не нравится, но я бессилен, Миша настаивает на том, что он уже умер. Для всех близких ему людей огромное горе. И чтобы там ни было, он был хорошим человеком и верным другом. 8 числа мы отправим на зону весомую часть своих сердец. Видимо, мы заслужили, — приводит его слова StarHit.