Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму» 

News.ru 1 час назад
Актёр и сценарист Иван Охлобыстин заявил, что Михаил Ефремов сделал всё, чтоб добиться максимального наказания за ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, он с замиранием сердца ждёт 8 сентября, когда Ефремову должны огласить приговор.

Мне этот инсценированный суицид, как другу, очень не нравится, но я бессилен, Миша настаивает на том, что он уже умер. Для всех близких ему людей огромное горе. И чтобы там ни было, он был хорошим человеком и верным другом. 8 числа мы отправим на зону весомую часть своих сердец. Видимо, мы заслужили, — приводит его слова StarHit.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя Сергея Захарова госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Ранее он отказывался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.
Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова
Прокурор попросила приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно. Помимо связанного с лишением свободы наказания она попросила суд частично удовлетворить иск старшего сына погибшего Сергея Захарова — 500 тысяч вместо 7,3 млн, и полностью — иск других родственников в 1 рубль.
Сам Ефремов, со слов его адвоката Эльмана Пашаева, уверен, что его ждёт большой срок, писал NEWS.ru.
News.ru: последние новости
Британская пресса выдвинула версию об «отравленном белье» Навального Британская пресса выдвинула версию об «отравленном белье» Навального Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального СК РФ передал на проверку заявление ФБК о покушении на Навального СК РФ передал на проверку заявление ФБК о покушении на Навального
Комментарии 16
Происшествия , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Сергей Захаров , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасатели предупредили о подъёме уровня воды в Амуре
Спасатели предупредили о подъёме уровня воды в Амуре
В США выявили случай повторного заражения коронавирусом
В США выявили случай повторного заражения коронавирусом
Поезд с бензином из Белоруссии взорвался на Украине
Поезд с бензином из Белоруссии взорвался на Украине
Есть вопросы: Меркель об инциденте с Навальным
Есть вопросы: Меркель об инциденте с Навальным
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
00:59
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
Общество
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
00:20
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
Происшествия
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
00:10
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
01:18
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
01:10
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
В переговорах о Навальном нашли нестыковки
00:59
В переговорах о Навальном нашли нестыковки
Происшествия
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
05:08
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
00:14
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
В мире Политика
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
01:32
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение