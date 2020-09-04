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В Москве умерли еще 11 пациентов с COVID-19 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
В Москве умерли еще 11 пациентов с COVID-19
Фото: Национальная Служба Новостей
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 11 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале. Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония.
Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 878. По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5110 новых случаев коронавируса, из них 692 — в Москве.
Общее число заражений в РФ превысило 1 млн В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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