В Москве умерли еще 11 пациентов с COVID-19 

Все новости на карте

Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 11 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале. Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 878. По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5110 новых случаев коронавируса, из них 692 — в Москве.

Общее число заражений в РФ превысило 1 млн В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.