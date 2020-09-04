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В Татарстане мужчина напал с ножом на бывшую жену 

ТАСС и ещё 3 44 минуты назад
В Татарстане мужчина напал с ножом на бывшую жену
Фото: РИА Новости
Мужчина набросился с ножом на бывшую жену в городе Заинск в Татарстане, женщина осталась жива. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Сегодня в Заинске около 13:00 в магазине "Бристоль" мужчина напал на бывшую супругу и нанес ей несколько ударов ножом. Ранения оказались не смертельными, потерпевшая жива. На место происшествия выехал прокурор Заинска Ринат Каримов. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Расследование взято прокуратурой на контроль", — говорится в сообщении.

Ранее мужчина уже попадал в поле зрения полиции из-за избиения и угрозы жизни потерпевшей. Как сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Татарстану, нападавший установлен, объявлен план "Перехват".

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого. Пострадавшая госпитализирована", — говорится в сообщении.

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Происшествия , Криминал , Ринат Каримов , Генпрокуратура РФ , Заинск , Республика Татарстан
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