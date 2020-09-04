В Татарстане мужчина напал с ножом на бывшую жену 

"Сегодня в Заинске около 13:00 в магазине "Бристоль" мужчина напал на бывшую супругу и нанес ей несколько ударов ножом. Ранения оказались не смертельными, потерпевшая жива. На место происшествия выехал прокурор Заинска Ринат Каримов. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Расследование взято прокуратурой на контроль", — говорится в сообщении.