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Стали известны подробности взрыва в центре Тбилиси 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 22 48 минут назад
Раскрыты подробности взрыва в центре Тбилиси
Фото: Reuters
Один человек погиб и трое получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва кислородного баллона на строительных работах в центре Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в грузинской столице.
Взрыв произошел при ремонте одного из кафе-баров в здании Большого концертного зала (Филармонии), сообщили местные СМИ.
По данным Минздрава Грузии, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
На место прибыли пожарно-спасательные бригады и патрульная полиция, улица Костава перекрыта.
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Происшествия , Африка , Кавказ , Катастрофы , Пожары , Тбилиси
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