Россиянина наказали за снятие скальпа с жены

"По пути домой между супругами возник конфликт. Позднее, находясь в подъезде многоквартирного жилого дома, мужчина на почве сильного алкогольного опьянения на глазах у своих малолетних детей начал избивать жену, а затем нанес ей более 10 ударов находящимся при нем бытовым ножом, лишив потерпевшую волосяного покрова, чем причинил ей вред здоровью средней тяжести", — говорится в сообщении.