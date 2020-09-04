Россиянина наказали за снятие скальпа с жены

Суд в Твери приговорил к двум годам колонии-поселения местного жителя, который в пылу ссоры напал на жену с ножом и снял с нее скальп на глазах у детей, сообщила прокуратура региона в пятницу.
Инцидент произошел в июне, когда 34-летний глава семьи, его супруга и дети возвращались с прогулки.
"По пути домой между супругами возник конфликт. Позднее, находясь в подъезде многоквартирного жилого дома, мужчина на почве сильного алкогольного опьянения на глазах у своих малолетних детей начал избивать жену, а затем нанес ей более 10 ударов находящимся при нем бытовым ножом, лишив потерпевшую волосяного покрова, чем причинил ей вред здоровью средней тяжести", — говорится в сообщении.
Мужчину судили по обвинению в "умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном с особой жестокостью… с применением предмета, используемого в качестве оружия".
"Суд… назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил", — информирует прокуратура.