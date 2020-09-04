ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в учебных заведениях и общественных местах. Одна из атак, по данным силовиков, должна была состояться 1 сентября на школьной линейке. Спецслужба не сообщает о мотивах задержанных, их возраст также неизвестен.

Массовые убийства в нескольких регионах России предотвратили сотрудники ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Злоумышленники, возраст и мотивы которых не называются, готовили атаки в учебных заведениях, нападения на здания силовых структур и террористические акты в публичных местах.

«Из них [задержанных] 11 являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей», — сообщается в релизе ФСБ.

Одно из нападений должно было состояться 1 сентября на школьной линейке, утверждают силовики. Преступные планы подтверждаются личными дневниками и информацией в телефонах и компьютерах задержанных.

ФСБ сообщает, что у злоумышленников нашли инструкции по изготовлению зажигательных смесей и взрывчатки, схемы атак, четыре готовых самодельных взрывных устройства с поражающими элементами и компоненты для их сборки. Найдено также в ходе обысков охотничье, травматическое и холодное оружие, которое хранилось с нарушениями.

Агентство отмечает, что в 2020 году российские силовые структуры предотвратили ряд вооруженных атак на школы и вузы в Костроме, Саратове, Керчи, на Сахалине и в ряде других регионов РФ. Все задержанные были моложе 20 лет.

В апреле ФСБ задержала 18-летнего юношу в Тюменской области — он планировал с оружием напасть на школу. У подозреваемого изъяли гладкоствольное охотничье ружье, патроны к нему, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и скачанные из интернета инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

«Намерения о совершении противоправного деяния подтверждаются показаниями задержанного и свидетелей», — отметили в ЦОС ФСБ.

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». По данным ФСБ, студенты 2002 и 2003 года рождения распространяли в интернете призывы к террористической деятельности, массовым убийствам и суициду. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах задержанных.

Были обнаружены самодельные взрывчатые устройства, а также личные дневники с описанием планов атаки на техникум.

За месяц до этого ФСБ задержала двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на школу в Саратове. Подростки 2005 года рождения были задержаны на территории заброшенного бомбоубежища. Сотрудники ФСБ выяснили, что для нападения на школу молодые люди изготавливали самодельные взрывчатые смеси. Инструкции по их изготовлению подростки нашли в интернете.

На опубликованном видео с допроса подростки сообщили, что они готовили вооруженное нападение из соображений мести. Один из молодых людей заявил, что его не интересовало количество потенциальных жертв, другой же «рассчитывал» лишить жизни около четырех десятков человек.

В сентябре 2019 года правоохранители предотвратили массовое убийство в одной из школ Кирова, сообщает замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров

По его словам, местный подросток интересовался темой школьного насилия и планировал совершить нападение на учащихся с помощью холодного оружия и самодельного взрывного устройства. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подростка несколько дней назад, рассказал Макаров, выступая на всероссийском форуме «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде».

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин , ссылаясь на данные МВД, рассказал журналистам, что у юноши был конфликт с одноклассниками.