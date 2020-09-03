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Грузовое судно с 42 моряками на борту затонуло недалеко от берегов Японии 

RT на русском 54 минуты назад
Судно с 42 моряками затонуло недалеко от Японии
Фото: Reuters
Японские спасатели ведут поиски грузового судна, которое, по словам спасённого члена экипажа, затонуло во время непогоды недалеко от Японии.
Об этом сообщает Associated Press.
По словам регионального представителя береговой охраны Юичиро Хигаси, выживший моряк, который в настоящее время госпитализирован, сказал спасателям, что судно заглохло, затем перевернулось от удара мощной волны и затонуло.
Среди других членов экипажа корабля — 38 человек с Филиппин, двое из Новой Зеландии и двое из Австралии.
В настоящее время поиски продолжаются.
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Происшествия , Катастрофы , Япония
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