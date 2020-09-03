Актер Михаил Ефремов выступил с последним словом в Пресненском суде Москвы и заявил, что искренне раскаивается.
«Я в тупике, здесь были все доказательства — я признаю вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я», — сказал артист.
Также Ефремов добавил, что «алкоголь — дикое зло, если не знаешь меры, попадешь на нары».
Незадолго до этого актер признал свою вину в смертельном ДТП в центре Москвы 8 июня. Прокуратура запросила для него 11 лет колонии общего режима, посчитав его раскаяния неискренними. Суд огласит решение 8 сентября.