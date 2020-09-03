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«Женщине за сорок, а она романы крутит!»: Пашаев «разоблачил» коллегу 

Вероника Полынина 1 час назад
«Женщине за сорок, а она романы крутит!»
Фото: РИА Новости
Адвокат Эльман Пашаев в суде над Михаилом Ефремовым решил свести счеты со своей бывшей помощницей Анной Бутыриной.
Как передает «Комсомольская правда», Пашаев заявил, что несколько лет назад за Бутырину просил его хороший друг — так она оказалась в его адвокатской конторе.

«Ее несколько лет назад привёл мой хороший друг, сказал, вот ребёнок, надо научить… Ты чай подавала, кофе подавала! Что ты там говорила о моей личности?!» — заявил Пашаев.

Далее адвокат Ефремова перешел на крик и потребовал от бывшей коллеги объяснить, где она взяла автомобиль «Порш Кайен».

«Уважаемый суд, женщине за 40 лет, она роман крутит с мальчиком 24-х лет! Дом требовала за 23 миллиона долларов!» — продолжил выкладывать карты на стол Пашаев.

В ответ на замечание судьи защитник Ефремова заявил, что оскорбительные реплики Бутыриной в свой адрес выслушивал молча.
В ходе судебного процесса адвокаты сторон то и дело пытаются подорвать авторитет друг друга. Ранее Анна Бутырина рассказала о криминальном прошлом Эльмана Пашаева. Она заявила, что он обманывал свои клиентов. Сначала в отношении адвоката было заведено дело по статье «Вымогательство», впоследствии оно было переквалифицировано на «Самоуправство». В ожидании приговора, по ее словам, Пашаев сидел в следственном изоляторе, а затем был переведен под домашний арест.
Как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве, в котором погиб водитель автомобиля LADA Сергей Захаров. Артист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Наказание по данной статье составляет от 5 до 12 лет лишения свободы.
Комментарии
Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН
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