«Женщине за сорок, а она романы крутит!»

Адвокат Эльман Пашаев в суде над Михаилом Ефремовым решил свести счеты со своей бывшей помощницей Анной Бутыриной.
Как передает «Комсомольская правда», Пашаев заявил, что несколько лет назад за Бутырину просил его хороший друг — так она оказалась в его адвокатской конторе.
«Ее несколько лет назад привёл мой хороший друг, сказал, вот ребёнок, надо научить… Ты чай подавала, кофе подавала! Что ты там говорила о моей личности?!» — заявил Пашаев.
Далее адвокат Ефремова перешел на крик и потребовал от бывшей коллеги объяснить, где она взяла автомобиль «Порш Кайен».
«Уважаемый суд, женщине за 40 лет, она роман крутит с мальчиком 24-х лет! Дом требовала за 23 миллиона долларов!» — продолжил выкладывать карты на стол Пашаев.
В ответ на замечание судьи защитник Ефремова заявил, что оскорбительные реплики Бутыриной в свой адрес выслушивал молча.
В ходе судебного процесса адвокаты сторон то и дело пытаются подорвать авторитет друг друга. Ранее Анна Бутырина рассказала о криминальном прошлом Эльмана Пашаева. Она заявила, что он обманывал свои клиентов. Сначала в отношении адвоката было заведено дело по статье «Вымогательство», впоследствии оно было переквалифицировано на «Самоуправство». В ожидании приговора, по ее словам, Пашаев сидел в следственном изоляторе, а затем был переведен под домашний арест.
Как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве, в котором погиб водитель автомобиля LADA Сергей Захаров. Артист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Наказание по данной статье составляет от 5 до 12 лет лишения свободы.