Ефремов собрал вещи в тюрьму

«Он хорошо то понимает. Он готов сесть в тюрьму и уже даже вещи собирал», — пояснил Пашаев, отвечая на вопрос, понимает ли Ефремов, что может оказаться за решеткой.

По версии Пашаева, в день, когда произошла автомобильная авария, «Михаил Олегович находился на пассажирском сиденье». Говоря об уликах, указывающих на невиновность Ефремова, адвокат заявил о показаниях двух свидетелей, а также о наличии видео, на котором «четко видно, как джипом управляет мужчина в светлой одежде с короткими рукавами, в то время как Михаил Ефремов на месте аварии был в темной футболке и черном пиджаке».

На вопрос о том, кто был за рулем автомобиля, Пашаев отвечать отказался, сославшись на запрет со стороны Ефремова называть имя водителя.