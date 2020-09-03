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Михаил Ефремов собрал вещи в тюрьму 

Lenta.ru 18 минут назад
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, заявил, что актер готов сесть в тюрьму. Об этом юрист рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Он хорошо то понимает. Он готов сесть в тюрьму и уже даже вещи собирал», — пояснил Пашаев, отвечая на вопрос, понимает ли Ефремов, что может оказаться за решеткой.

По версии Пашаева, в день, когда произошла автомобильная авария, «Михаил Олегович находился на пассажирском сиденье». Говоря об уликах, указывающих на невиновность Ефремова, адвокат заявил о показаниях двух свидетелей, а также о наличии видео, на котором «четко видно, как джипом управляет мужчина в светлой одежде с короткими рукавами, в то время как Михаил Ефремов на месте аварии был в темной футболке и черном пиджаке».
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На вопрос о том, кто был за рулем автомобиля, Пашаев отвечать отказался, сославшись на запрет со стороны Ефремова называть имя водителя.
Ранее заслуженный артист России Михаил Ефремов признал вину на судебном заседании 3 сентября. Авария с участием автомобиля Ефремова произошла вечером 8 июня. Машина актера вылетела на встречную полосу и столкнулась с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ранее Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.
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Комментарии 7
Происшествия , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Комсомольская правда
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