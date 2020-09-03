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По рублю: Ефремов заплатил потерпевшим 

Павел Тиунов 54 минуты назад
Трое человек, признанные потерпевшими по делу о смертельной автомобильной аварии с Михаилом Ефремовым, получили переводы по одному рублю в качестве компенсации нанесенного им вреда, сообщает РИА Новости. Еще одному потерпевшему по решению суда актер обязан будет выплатить 500 тысяч рублей.

«Рублевые» переводы были осуществлены 1 сентября, отметил подсудимого артиста Эльман Пашаев.

По 1 рублю от Ефремова пожелали получить брат, вдова и младший сын погибшего в ДТП экспедитора Сергея Захарова.
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Как сообщал «Рамблер», ранее представитель потерпевших Александр Добровинский заявил, что его подзащитные не намерены брать деньги Ефремова. При этом старший сын Захарова Виталий выставил иные требования — он потребовал взыскать с актера 7,5 миллиона рублей. Причиной такого решения стало ехидное замечание артиста о защите потерпевших в суде «ненадлежащего качества». Эта ситуация, по мнению мужчины, ярко демонстрирует, как на самом деле Ефремов относится к смерти человека по своей вине. В результате суд постановил взыскать с актера в пользу Виталия Захарова сумму в размере 500 тысяч рублей.
Сегодня, 3 сентября, в ходе прений сторон гособвинение потребовало приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима. До этого актер в последнем слове признал свою вину в ДТП, несмотря на то, что весь процесс заявлял о своей невиновности.
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Происшествия , Видео , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Виталий Захаров , ФСИН , РИА Новости
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