Депутат Думы предстанет перед судом за крупную взятку

Согласно следствию, в период с 2010 по 2014 годы депутат и его сообщница совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими обвиняемыми в Москве и Челябинске взяли от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за оказание общего покровительства на общую сумму более 3 млрд рублей.

Расследование в отношении Белоусов и Бутаковой завершено, в ближайшее время дело с обвинительным заключением будет направлено в суд.

Скрывшийся от следствия экс-глава Челябинской области Юревич объявлен в международный розыск.