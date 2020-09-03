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Депутат Думы Вадим Белоусов предстанет перед судом за взятку в 3 млрд рублей 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Депутат Думы предстанет перед судом за крупную взятку
Фото: Партия "Справедливая Россия"
Депутата Государственной думы Вадим Белоусов и бывший главный бухгалтер ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргарита Бутакова предстанут перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Соответствующая информация размещена на сайте Следственного комитета РФ.
Согласно следствию, в период с 2010 по 2014 годы депутат и его сообщница совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими обвиняемыми в Москве и Челябинске взяли от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за оказание общего покровительства на общую сумму более 3 млрд рублей.
Расследование в отношении Белоусов и Бутаковой завершено, в ближайшее время дело с обвинительным заключением будет направлено в суд.
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Происшествия , Вадим Белоусов , Михаил Юревич , Госдума , СКР , Челябинск
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