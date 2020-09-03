Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский пенсионер в упор расстрелял соседей 

Артём Кульша 1 час назад
Российский пенсионер в упор расстрелял соседей
Фото: depositphotos.com
Пенсионер расстрелял соседей из охотничьего ружья в Кемеровской области. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Некоторое время назад мужчина, спрятав оружие под одеждой, подошел к соседям и вступил с ними в словесную перепалку. В определенный момент он достал ружье, ударил женщину прикладом, а затем выстрелил сначала в ее мужа, потом — в их 14-летнего сына.
Подросток был ранен в плечо, его отец скончался на месте. Сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионера. В настоящее время с ним работают следователи. Baza называет его невменяемым.
Вчера, как сообщал «Рамблер», начальник отдела полиции «Зареченский» управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Казани полковник Тарас Дорошкевич открыл огонь из винтовки по дознавательнице, показатели работы которой счел недостаточно хорошими. В результате происшествия трое полицейских получили ранения.
В июле 63-летний пенсионер в состоянии алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в воздух у одного из жилых домов по улице Краева в селе Жариково, ранил в голову 45-летнюю женщину и скрылся.
Комментарии 24
Происшествия , Тарас Дорошкевич , МВД , Кемеровская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
США готовят массовую зачистку российских солдат
США готовят массовую зачистку российских солдат
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
Убившего двоих грабителей бизнесмена застрелили
Убившего двоих грабителей бизнесмена застрелили
Видео
Ураган рекордной силы накрыл российский город
00:13
Ураган рекордной силы накрыл российский город
Происшествия
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
00:45
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
00:28
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
00:36
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Падение двух кранов на стройке попало на видео
00:46
Падение двух кранов на стройке попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео лесных пожаров под Ростовом
00:27
Опубликовано видео лесных пожаров под Ростовом
Происшествия
Появилось видео деталей убийства воспитательницы
02:12
Появилось видео деталей убийства воспитательницы
Происшествия
Кремль прокомментировал ситуацию с Навальным
06:25
Кремль прокомментировал ситуацию с Навальным
Политика
Появилось видео стрельбы в отделе полиции в Казани
01:35
Появилось видео стрельбы в отделе полиции в Казани
Происшествия
Мишустин в Минске настроит Лукашенко на Путина
02:04
Мишустин в Минске настроит Лукашенко на Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение