Российский пенсионер в упор расстрелял соседей 

Некоторое время назад мужчина, спрятав оружие под одеждой, подошел к соседям и вступил с ними в словесную перепалку. В определенный момент он достал ружье, ударил женщину прикладом, а затем выстрелил сначала в ее мужа, потом — в их 14-летнего сына.

Подросток был ранен в плечо, его отец скончался на месте. Сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионера. В настоящее время с ним работают следователи. Baza называет его невменяемым.

Вчера, как сообщал «Рамблер», начальник отдела полиции «Зареченский» управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Казани полковник Тарас Дорошкевич открыл огонь из винтовки по дознавательнице, показатели работы которой счел недостаточно хорошими. В результате происшествия трое полицейских получили ранения.

В июле 63-летний пенсионер в состоянии алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в воздух у одного из жилых домов по улице Краева в селе Жариково, ранил в голову 45-летнюю женщину и скрылся.