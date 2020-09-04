Сбежал в наручниках: россиянин зарезал беременную жену

25-летний житель Вологодской области убил беременную жену и ее пятилетнюю дочь, сообщает региональный СК. По версии ведомства, в ночь на 3 сентября в семье вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина зарезал супругу, а потом и девочку, попытавшуюся защитить мать. Вскоре после расправы подозреваемого задержали силовики — он признался в содеянном, а затем сбежал из отделения полиции прямо в наручниках.

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25-летний житель села Ушаково Вологодской области сбежал из отделения полиции после того, как его задержали по подозрению в убийстве беременной жены и ее пятилетней дочери. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Как уточнили в ведомстве, находясь в здании органов, мужчина внезапно бросился к окну, выпрыгнул со второго этажа и скрылся. Во время побега на нем были наручники. Предполагаемого преступника уже объявили в розыск.

Расправа, которую, по версии следствия, учинил мужчина, произошла в ночь на 3 сентября. Тогда сельчанин ссорился с беременной супругой. В ходе конфликта он стал наносить жене удары ножом.

Пятилетняя девочка попыталась защитить мать, из-за чего мужчина порезал и ее. После убийства предполагаемый преступник попытался скрыть улики с помощью поджога дома. Тем не менее пожарные вовремя прибыли на вызов соседей и нашли тела жертв с ранами головы и тела.

В тот же день был задержан муж погибшей, который пытался скрыться с места преступления. Против сельчанина возбудили дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего» — прежде чем сбежать, он успел признать свою вину. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Похожая история произошла в Липецке. Там в ночь на 27 февраля 36-летний местный житель убил свою четырехлетнюю дочь, а также ранил супругу и 11-летнюю дочь, сообщалось на сайте регионального СК.

По версии ведомства, в день трагедии мужчина ссорился с 37-летней женой. В гневе он нанес ей, а также двум дочерям ножевые ранения — младшая из девочек скончалась на месте от потери крови. Затем злоумышленник поджег квартиру и покончил жизнь самоубийством.

Выжившая супруга позвонила в правоохранительные органы . Прибывшим на место полицейским открыла дверь окровавленная выжившая девочка. Сотрудники органов обнаружили тело убитой несовершеннолетней в квартире, а труп мужчины — около дома. Женщину и ее старшую дочь госпитализировали с ранениями в тяжелом и крайне тяжелом состоянии соответственно, писало РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девочке пришлось перенести операцию, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщал главврач клиники Сергей Голобурдин местному порталу Gorod48.

По факту трагедии следователи возбудили дело по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство». Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование данного дела под свой контроль. Позже липецкий Следом опубликовал видео из квартиры — на кадрах обгоревшие стены, окна, мебель и бытовая техника. Также правоохранители показали кухонный нож, которым мужчина, предположительно, наносил удары своим родственницам.

Как уточнили в Следкоме, 37-летняя пострадавшая работала мировым судьей, а ее супруг — в отделе продаж автосалона. Представитель регионального управления ведомства Юлии Кузнецовой отметила, что все члены семьи жили вместе — более того, знакомые супругов уверяют, что они никогда серьезно не ссорились. «Он безумно любил жену и дочек. В голове не укладывается, что с ним такое могло произойти», — рассказала одна из подруг пострадавшей газете «АиФ».