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Фургал считает своё уголовное дело политическим 

News.ru и ещё 39 1 час назад
Фургал считает своё уголовное дело политическим
Фото: News.ru
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил на заседании в Басманном суде Москвы, что считает своё уголовное дело политическим.

Я считаю, что моё дело политически мотивированное, — подчеркнул экс-чиновник.

Следствие просит продлить срок ареста Фургала ещё на три месяца, передаёт ТАСС.
Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске. Ему предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, 33). По версии следствия, чиновник в 2004–2005 годах организовал убийства двух бизнесменов и покушение на жизнь ещё одного. Против него дали показания другие фигуранты дела, но сам Фургал вину не признаёт. С момента его задержания в Хабаровском крае регулярно проходят акции протеста в его поддержку.
2 сентября СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Как ранее писал NEWS.ru, бывший партнёр Фургала Николай Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он также сообщил следствию о причастности бывшего губернатора Хабаровского края к организации убийства и покушению на убийство двух бизнесменов из Хабаровска Олега Булатова и Александра Смольского.
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Комментарии
Происшествия , Политика , Сергей Фургал , ИТАР-ТАСС , Москва , Хабаровск , Хабаровский Край
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