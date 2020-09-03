Фургал считает своё уголовное дело политическим 

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Я считаю, что моё дело политически мотивированное, — подчеркнул экс-чиновник.

Следствие просит продлить срок ареста Фургала ещё на три месяца, передаёт ТАСС.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске . Ему предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, 33). По версии следствия, чиновник в 2004–2005 годах организовал убийства двух бизнесменов и покушение на жизнь ещё одного. Против него дали показания другие фигуранты дела, но сам Фургал вину не признаёт. С момента его задержания в Хабаровском крае регулярно проходят акции протеста в его поддержку.

2 сентября СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший партнёр Фургала Николай Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он также сообщил следствию о причастности бывшего губернатора Хабаровского края к организации убийства и покушению на убийство двух бизнесменов из Хабаровска Олега Булатова и Александра Смольского.