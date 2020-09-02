Вызвать отдачу: полковник в Казани обстрелял подчиненных 

Казани начальник отдела полиции стрелял по сотрудникам, как предполагается, из-за плохих показателей работы. Видео инцидента было размещено в местных СМИ. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело, а его самого отстранили от работы.

В казанском отделении полиции «Зареченский» произошла стрельба: начальник отдела открыл огонь по своим подчиненным. После проверки информации следователи возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Ранее Telegram-каналы и местные СМИ сообщили, что начальник отдела полиции устроил стрельбу по подчиненным. К сообщениям прилагалось видео, на котором было показано, как мужчина в форме сотрудника полиции перезаряжает ружье. На фоне слышен женский голос. Стрельба из пневматической винтовки происходила в длинном коридоре со множеством дверей.

Утверждалось, что начальник стрелял по подчиненным из-за плохих показателей работы. В комментариях к видеозаписи указывалось, что на прицеле у полковника — дознаватель. Якобы эффективность ее работы не устроила начальника, и он взялся за ружье.

Источники kp.ru рассказали изданию, что силовой метод в работе начальника отдела полиции привычен. Якобы именно так он добивался хорошей работы от своих подчиненных. Среди тех, кто испытал на себе гнев руководителя, были как мужчины, так и женщины.

После сообщений о стрельбе в отделении МВД по Татарстану местные прокуратура и следственное управление СК РФ начали проверки. В проверке министерства участвуют инспекция по личному составу МВД республики и оперативно-розыскная часть собственной безопасности министерства.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики», — сообщили в Генпрокуратуре республики.

Имя стрелявшего называть не стали, отметив лишь, что дело возбуждено «в отношении конкретного лица».

Ранее в прокуратуре утверждали, что инцидент произошел не во вторник, 2 сентября, — якобы полицейский стрелял в другой день. «Со слов сотрудников данного отдела полиции, стрельбы сегодня никто не слышал. Заявлений не поступало. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы. Подробности выясняются», — цитировал заявление прокуратуры портал kp.ru.

По итогам проверки правоохранители решат вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, причастных к инциденту.

Пока идет проверка, сам глава отдела полиции отстранен от работы.

Ранее kp.ru сообщал со ссылкой на источник, что при стрельбе пострадали несколько человек. Якобы ранения получили трое полицейских (двое мужчин и одна женщина).

Но в Генпрокуратуре опровергли эти данные.

«Информация о пострадавших и раненых [в результате инцидента] не соответствует действительности. В настоящее время начальник отдела полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей», — отметили в ведомстве.

В ноябре 2018 года в Калининграде произошел похожий случай. Тогда генеральный директор одного из местных предприятий начал стрелять из травматического оружия по подчиненному, который требовал зарплату.

По данным пресс-службы областного управления МВД, работник хотел получить деньги, которые фирма ему недоплатила. Начальник, судимый ранее, выстрелил по своему сотруднику не менее четырех раз.

«Задержанный пояснил, что открыл стрельбу из травматического пистолета по своему подчиненному в ходе конфликта по причине невыплаты заработной платы», — отметили в пресс-службы УМВД. Пострадавшего госпитализировали.

После инцидента правоохранители поместили подозреваемого в изолятор временного содержания. Отмечается, что был задержан не только гендиректор, но и его приятель, который также участвовал в конфликте. Сотрудники правоохранительных органов квалифицировали инцидент как хулиганство и возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 213 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы на срок до семи лет.