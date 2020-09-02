"По инициативе [клиники] Charite специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование анализов Алексей Навального. При этом были обнаружены не вызывающие сомнений доказательства присутствия химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок", — заявил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Правительство ФРГ самым решительным образом осуждает это нападение", — отметил Зайберт. "МИД ФРГ проинформирует посла России о результатах исследования [Навального]", — сообщил он.
"По каналам МИД федеральное правительство проинформирует ЕС и НАТО о результатах исследований", — говорится в сообщении.
"Срочно призываем российское правительство, сделать заявления" по этому поводу, — отметили в кабмине.