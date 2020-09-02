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В Германии заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок» 

ТАСС 51 минуту назад
Правительство ФРГ выступило с утверждением, что блогер Алексей Навальный "вне всяких сомнений" подвергся воздействию вещества из группы "Новичок".
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"По инициативе [клиники] Charite специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование анализов Алексей Навального. При этом были обнаружены не вызывающие сомнений доказательства присутствия химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок", — заявил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Он отметил, что канцлер Ангела Меркель провела в среду совещание с рядом министров и были согласованы шаги в свете новых данных.

"Правительство ФРГ самым решительным образом осуждает это нападение", — отметил Зайберт. "МИД ФРГ проинформирует посла России о результатах исследования [Навального]", — сообщил он.

ФРГ проинформирует партнеров в ЕС и международных организациях о новых данных вокруг дела Алексея Навального, сообщил кабмин Германии.

"По каналам МИД федеральное правительство проинформирует ЕС и НАТО о результатах исследований", — говорится в сообщении.

В пресс-службе допускают, что будет "обсуждаться надлежащая совместная реакция". Также будет проинформирована Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) и фракции Бундестага.

"Срочно призываем российское правительство, сделать заявления" по этому поводу, — отметили в кабмине.

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Происшествия , Видео , Алексей Навальный , Штеффен Зайберт , Ангела Меркель , Бундестаг , МИД , ЕС , ОЗХО , Правительство РФ , НАТО , Германия
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