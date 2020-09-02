«Задницу поднимай!»: унижение российского инвалида 

В Городской клинической больнице (ГКБ) №14 в Екатеринбурге плохо относятся к пациентам. Об этом, как сообщает телеграм-канал Hue, рассказал один из них.

В 2018 году Николай Александров недокрутил сальто назад, приземлился на голову, получил травму шеи и был частично парализован. В настоящее время он не может ходить. Некоторое время назад мужчина заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и был госпитализирован в ГКБ №14. Сегодня утром он позвал медицинскую сестру и попросил помочь ему с лужей, возникшей по причине неисправности мочеприемника.

«Задницу поднимай!» — заявляет она ему на видеозаписи, которую опубликовал Hue.

Другая медсестра стала успокаивать коллегу и предлагать все сделать вместо нее, а Александров — интересоваться причинами ее грубого поведения. Та ответила, что медсестры тоже должны отдыхать. По информации Hue, старшая медицинская сестра ГКБ №14 уже принесла Александрову извинения.