Полковник полиции открыл огонь по подчиненным

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Начальник отдела полиции открыл огонь по подчиненным
Павел Тиунов
16 минут назад
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Казани
начальник отдела полиции открыл огонь по подчиненным из-за плохих показателей работы, сообщает телеграм-канал Readovka.
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