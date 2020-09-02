Полковник полиции открыл огонь по подчиненным

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Начальник отдела полиции открыл огонь по подчиненным 

Павел Тиунов 16 минут назад
В Казани начальник отдела полиции открыл огонь по подчиненным из-за плохих показателей работы, сообщает телеграм-канал Readovka.
Новость дополняется.
Происшествия , Видео , Казань
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