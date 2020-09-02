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Адвокат: экс-полицейским по делу Голунова ужесточили обвинение 

RT на русском и ещё 18 1 час назад
Экс-полицейским по делу Голунова ужесточили обвинение
Фото: РИА Новости
Следствие ужесточило обвинение бывшим сотрудникам полиции по делу журналиста Ивана Голунова. Как заявил адвокат Голунова Сергей Бадамшин, в обвинение добавлена статья об организованной группе.
По его словам, в материалах дела говорится, что «обвиняемые совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 35, пунктам „а“, „б“, „в“ ч. 3 ст. 286 УК России (совершение преступления группой лиц; превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или спецсредств, с причинением тяжких последствий)».
Адвокат добавил, что считает такую квалификацию «законной, обоснованной и мотивированной».
Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с журналиста были сняты все обвинения.
В январе суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, которые принимали участие в задержании Голунова.
7 августа сообщалось, что расследование уголовного дела в отношении бывших полицейских, задержавших Голунова, завершено.
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Происшествия , Криминал , Иван Голунов , Денис Коновалов , Сергей Бадамшин
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