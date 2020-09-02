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«Х**во»: любовница Энди Картрайта прервала молчание 

Павел Тиунов 22 минуты назад
Надежда Романенко, которую СМИ называют любовницей расчлененного супругой рэпера Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт, была удивлена, что общественности стало известно о ее связи с погибшим артистом. Диалог с девушкой опубликован в Telegram-канале Life Shot.
На вопрос журналистов, как она себя чувствует, Романенко ответила, что «х***во» (хреново — ред.). Девушка подчеркнула, что друзья рэпера почти каждый день интересуются ее состоянием, переживают за нее.
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Комментируя ситуацию, когда всем стало известно о ее связи с Картрайтом, Романенко отметила, что некоторое время пребывала в состоянии шока.

«Суда еще не было, а уже всё вынесли в свет. Доверять никому нельзя», — заявила она.

При этом Романенко подчеркнула, что после того, как вскрылся ее роман с артистом, ей начали писать «всякие дебилы», но серьезных угроз как таковых не поступало. Девушка подчеркнула, что очень скучает по Картрайту и хотела бы с ним о многом поговорить. На вопрос, почему в общем доступе нет совместных фотографий их пары, Надежда упомянула о договоре с артистом хранить подобные фото только на личных гаджетах.

«Мы любили друг друга! Я его любила, и он меня ценил», — резюмировала Романенко.

Ранее, как сообщал «Рамблер», следователи пришли к выводу, что супруга Энди Картрайта Марина Кохал могла убить супруга в порыве гнева, узнав о его любовнице.
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Происшествия , Видео , Александр Юшко , Надежда Романенко
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