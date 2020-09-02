«Х**во»: любовница Энди Картрайта прервала молчание 

Надежда Романенко , которую СМИ называют любовницей расчлененного супругой рэпера Александра Юшко , более известного как Энди Картрайт, была удивлена, что общественности стало известно о ее связи с погибшим артистом. Диалог с девушкой опубликован в Telegram-канале Life Shot.

На вопрос журналистов, как она себя чувствует, Романенко ответила, что «х***во» (хреново — ред.). Девушка подчеркнула, что друзья рэпера почти каждый день интересуются ее состоянием, переживают за нее.

Комментируя ситуацию, когда всем стало известно о ее связи с Картрайтом, Романенко отметила, что некоторое время пребывала в состоянии шока.

«Суда еще не было, а уже всё вынесли в свет. Доверять никому нельзя», — заявила она.

При этом Романенко подчеркнула, что после того, как вскрылся ее роман с артистом, ей начали писать «всякие дебилы», но серьезных угроз как таковых не поступало. Девушка подчеркнула, что очень скучает по Картрайту и хотела бы с ним о многом поговорить. На вопрос, почему в общем доступе нет совместных фотографий их пары, Надежда упомянула о договоре с артистом хранить подобные фото только на личных гаджетах.

«Мы любили друг друга! Я его любила, и он меня ценил», — резюмировала Романенко.

Ранее, как сообщал «Рамблер», следователи пришли к выводу, что супруга Энди Картрайта Марина Кохал могла убить супруга в порыве гнева, узнав о его любовнице.