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В Башкирии задержали убийц 100-летнего ветерана ВОВ 

News.ru и ещё 10 2 часа назад
В Башкирии задержали убийц 100-летнего ветерана ВОВ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На территории Башкирии сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, убивших 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова.
Преступление было совершено 9 июля. Злоумышленники совершили разбойное нападение и убили ветерана. Его тело со следами насильственной смерти было обнаружено в частном доме в селе Леуза Кигинского района.
Преступники сначала ударили ветерана тупым предметом по голове. Затем его подвергли пыткам, вымогая деньги. Из дома Несмеянова после убийства бандиты вынесли миллион рублей.
Источник в администрации Кигинского района рассказал журналистам, что преступников задержали. Один из них — уроженец соседней области, а вторым оказался житель Башкирии — бывший силовик. У мужчин изъяли часть похищенного, передаёт ProUfu.ru.
Как ранее писал NEWS.ru, Несмеянов жил один в частном доме. Об этом рассказал глава населённого пункта Альберт Фатыхов.
По его словам, Несмеянова часто навещали дети и соседи. Кроме того, за пожилым мужчиной закрепили социального работника. Фатыхов подчеркнул, что Несмеянов был очень умным и начитанным человеком.
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Комментарии 1
Происшествия , Криминал , МВД , Башкортостан
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