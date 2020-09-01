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Актера Юрия Шлыкова избили в Москве

Вероника Полынина
12 минут назад
Неизвестные хулиганы в Москве избили народного артиста РФ Юрия Шлыкова.
Актера Юрия Шлыкова избили в Москве
Фото: vakhtangov.ruvakhtangov.ru
Как сообщает телеграм-канал Mash, 67-летний актер возвращался домой с прогулки с собакой, увидел в подъезде неубранный строительный мусор и сделал замечание двоим молодым мужчинам, которых он принял за рабочих.
В ответ неизвестные сначала обругали народного артиста матом, а после его возражений набросились и начали бить.
«Меня схватили за шею сзади, сбросили на пол и стали бить ногами. Соседка с первого этажа встала грудью как Александр Матросов, перекрыла все это дело. Эта женщина спасла меня от больших побоев», - рассказал Шлыков.
Обидчики артиста доставлены в полицию.
Юрий Шлыков – актер театра Вахтангова, театральный режиссер, педагог, профессор. Получил всесоюзную известность после исполнения главной роли Виталия Лосева в советских детективных художественных фильмах «Инспектор Лосев» (1982) и «Петля» (1983).
Происшествия,Виталий Лосев,Юрий Шлыков,Александр Матросов,Москва,Россия,
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