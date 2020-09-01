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Экс-замглавы Генштаба Арсланову предъявили ещё одно обвинение 

News.ru и ещё 9 1 час назад
Экс-замглавы Генштаба предъявили ещё одно обвинение
Фото: mil.ru
Экс-замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову было предъявлено новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Как сообщает ТАСС, об этом заявил следователь ГВСУ СК РФ Денис Козловцев на заседании в 235-м гарнизонном военном суде.

В конце августа Арсланову были предъявлены три обвинения — два по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и одно по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — сообщил Козловцев.

Следователь попросил продлить срок содержания Арсланова под стражей до 6 декабря, поскольку подозреваемый нарушал подписку о невыезде. После 6 декабря следствие завершится и дело будет направлено в прокуратуру.
55-летний Арсланов подозревается в мошенничестве с госконтрактами на ремонт военной техники. За него вступились пять генералов. Защита просила приобщить их поручительства к делу.
NEWS.ru писал, что Арсланов пытался купить информацию о своём уголовном деле у сотрудников прокуратуры.
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Комментарии
Происшествия , Громкие уголовные дела , Халил Арсланов , Генштаб , Генпрокуратура РФ , СКР
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