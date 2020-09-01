Экс-замглавы Генштаба предъявили ещё одно обвинение

Как сообщает ТАСС, об этом заявил следователь ГВСУ СК РФ Денис Козловцев на заседании в 235-м гарнизонном военном суде.

В конце августа Арсланову были предъявлены три обвинения — два по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и одно по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — сообщил Козловцев.

Следователь попросил продлить срок содержания Арсланова под стражей до 6 декабря, поскольку подозреваемый нарушал подписку о невыезде. После 6 декабря следствие завершится и дело будет направлено в прокуратуру

55-летний Арсланов подозревается в мошенничестве с госконтрактами на ремонт военной техники. За него вступились пять генералов. Защита просила приобщить их поручительства к делу.

NEWS.ru писал, что Арсланов пытался купить информацию о своём уголовном деле у сотрудников прокуратуры.