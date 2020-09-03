Раскрыт возможный срок для Ефремова

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Прокурор запросила реальный срок для актера Михаила Ефремова в виде лишения свободы на 11 лет с отбыванием их в колонии.

"Прошу суд признать Ефремова виновным и назначить ему наказание в виде 11 лет колонии общего режима", — сообщила гособвинитель.

Ранее прокурор сообщила, что считает доказанной вину Ефремова в данном инциденте. Она отметила, что это подтверждается видеоматериалами, показаниями свидетелей, данными экспертиз и другими доказательствами.

Ефремов признал вину в смертельном ДТП. Об этом он заявил перед началом судебного заседания, на котором должны состояться прения сторон.

По словам адвоката актера Эльмана Пашаева, Ефремов сообщил, что он "артист народа". Он понесет то наказание, которое выберет ему народ, сказал актер со слов его адвоката.

По протоколу сегодняшнего заседания, после запроса наказания для Ефремова со стороны гособвинения слово перейдет к защите.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.