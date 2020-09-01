По информации телеканала, возгорание возникло в одной из квартир в доме на Надсоновской улице. На данный момент оно распространилось еще на две квартиры.

На видеозаписи, которую опубликовала «Москва 24», видны языки пламени, исходящие из одной из квартир, густой черный дым и сгоревшие предметы, которые падают на крышу торгового центра, расположенного на первых этажах дома.

В июле, как сообщал «Рамблер», пожар произошел на территории базы каскадеров «Парк киноприключений» в Москве. Возгорание возникло внутри одноэтажного металлического здания — склада для атрибутики для шоу каскадеров. Тогда же пожар произошел в 24-м доме по Тверской улице в Москве. В момент возникновения возгорания внутри здания не было людей, так как оно находится на реконструкции.