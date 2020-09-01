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ЧП в Подмосковье: крупный пожар в жилом доме 

Артём Кульша 17 минут назад
В многоэтажном жилом доме в городе Пушкине Московской области произошел крупный пожар. Об этом сообщает «Москва 24».
По информации телеканала, возгорание возникло в одной из квартир в доме на Надсоновской улице. На данный момент оно распространилось еще на две квартиры.
На видеозаписи, которую опубликовала «Москва 24», видны языки пламени, исходящие из одной из квартир, густой черный дым и сгоревшие предметы, которые падают на крышу торгового центра, расположенного на первых этажах дома.
В июле, как сообщал «Рамблер», пожар произошел на территории базы каскадеров «Парк киноприключений» в Москве. Возгорание возникло внутри одноэтажного металлического здания — склада для атрибутики для шоу каскадеров. Тогда же пожар произошел в 24-м доме по Тверской улице в Москве. В момент возникновения возгорания внутри здания не было людей, так как оно находится на реконструкции.
Происшествия , Видео , Московская область , Пушкин
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